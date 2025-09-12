Скидки
Ботафого — Васко да Гама, результат матча 12 сентября 2025, счет 1:1 (пен. 3:5), ответный матч 1/4 финала Кубка Бразилии

«Васко да Гама» вышел в полуфинал Кубка Бразилии, Роберт Ренан забил завершающий пенальти
Аудио-версия:
В ночь с 11 на 12 сентября мск на поле стадиона «Олимпико Нилтон Сантос» состоялся ответный матч четвертьфинала Кубка Бразилии между «Ботафого» и «Васко да Гама» (первая игра — 1:1). Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее оказались гости — 5:3).

На 21-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Васко да Гама» Нуну Морейра. На 43-й минуте защитник «Ботафого» Алекс Теллес сравнял счёт с пенальти. В послематчевой серии пятый удар гостей при счёте 4:3 реализовал принадлежащий петербургскому «Зениту» защитник Роберт Ренан, установив окончательный результат.

Ренан начал матч в запасе «Васко да Гама» и вышел на замену на 82-й минуте.

В полуфинале Кубка Бразилии соперником «Васко» станет «Флуминенсе».

Видео: Реакция семьи Ренана на его вызов в сборную Бразилии

«Зенит» достиг соглашения с «Васко да Гама» об аренде Ренана с правом выкупа — ESPN
