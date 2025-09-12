Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Васко да Гама» вышел в полуфинал Кубка Бразилии, Роберт Ренан забил завершающий пенальти

В ночь с 11 на 12 сентября мск на поле стадиона «Олимпико Нилтон Сантос» состоялся ответный матч четвертьфинала Кубка Бразилии между «Ботафого» и «Васко да Гама» (первая игра — 1:1). Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее оказались гости — 5:3).

На 21-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Васко да Гама» Нуну Морейра. На 43-й минуте защитник «Ботафого» Алекс Теллес сравнял счёт с пенальти. В послематчевой серии пятый удар гостей при счёте 4:3 реализовал принадлежащий петербургскому «Зениту» защитник Роберт Ренан, установив окончательный результат.

Ренан начал матч в запасе «Васко да Гама» и вышел на замену на 82-й минуте.

В полуфинале Кубка Бразилии соперником «Васко» станет «Флуминенсе».

