Эмилиано Мартинес раскритиковал судейство в матче сборных Аргентины и Эквадора

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал судейство в выездном матче 18-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года против Эквадора. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Это был тяжёлый матч, я считаю, что ничья была справедливой. Судья, честно говоря, принял непонятное решение. Ситуация с пенальти была обычной борьбой, но, чтобы выиграть у нас, нужно действовать так. Удаление Отаменди может быть, но пенальти, был просто борьбой, где соперник шёл против Тальяфико. Это изменило ход матча. Но мы понимаем, что судьи в гостях усложняют нам жизнь», — приводит слова Мартинеса.

Напомним, Аргентина заняла первое место в отборе к ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ. Эквадор завершил соревнования на второй строчке. Обе сборные примут участие на мундиале.