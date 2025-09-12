Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Эмилиано Мартинес раскритиковал судейство в матче сборных Аргентины и Эквадора

Эмилиано Мартинес раскритиковал судейство в матче сборных Аргентины и Эквадора
Аудио-версия:
Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал судейство в выездном матче 18-го тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года против Эквадора. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 18-й тур
10 сентября 2025, среда. 02:00 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Аргентина
1:0 Валенсия – 45+13'    
Удаления: Кайседо – 50' / Отаменди – 31'

«Это был тяжёлый матч, я считаю, что ничья была справедливой. Судья, честно говоря, принял непонятное решение. Ситуация с пенальти была обычной борьбой, но, чтобы выиграть у нас, нужно действовать так. Удаление Отаменди может быть, но пенальти, был просто борьбой, где соперник шёл против Тальяфико. Это изменило ход матча. Но мы понимаем, что судьи в гостях усложняют нам жизнь», — приводит слова Мартинеса.

Напомним, Аргентина заняла первое место в отборе к ЧМ-2026 от КОНМЕБОЛ. Эквадор завершил соревнования на второй строчке. Обе сборные примут участие на мундиале.

