Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 10-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» — «Волга»: Владимир Фалов (Москва) — Дмитрий Лысенко (Благовещенск) — Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья — Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор — Андрей Комаров (Волгоград), делегат — Николай Левин (Саранск).

«Арсенал» — «Спартак» (Кострома): Станислав Матвеев (Троицк) — Альмир Хатмуллин (Московская область), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья — Юрий Матвеев (Москва), инспектор — Игорь Писанко (Новосибирск), делегат — Дмитрий Карабин (Москва).

«Ротор» — «КАМАЗ»: Евгений Галимов (Екатеринбург) — Ярослав Калиниченко (Пермь), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья — Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), делегат — Рубен Миранцев (Москва).

«Сокол» — «Шинник»: Игорь Захаров (Казань) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Никита Матиеску (Псков), резервный судья — Артём Катайкин (Самара), инспектор — Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат — Игорь Крапивко (Московская область).

«СКА-Хабаровск» — «Челябинск»: Герман Коваленко (Казань) — Денис Мирошник (Ставрополь), Федор Валявин (Саратов), резервный судья — Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор — Виктор Лебедев (Санкт-Петербуг), делегат — Василий Иванов (Москва).

«Черноморец» — «Чайка»: Алексей Лапатухин (Москва) — Александр Приходько (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья — Данил Набока (Краснодар), инспектор — Михаил Ходырев (Москва), делегат — Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург).

«Нефтехимик» — «Енисей»: Андрей Прокопов (Ярославль) — Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Андрей Гурбанов (Краснодар), резервный судья — Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор — Дмитрий Попов (Москва), делегат — Петр Петухов (Москва).

«Родина» — «Факел»: Игорь Капленков (Москва) — Максим Белокур (Владивосток), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Алексей Тюмин (Новочеркасск), делегат — Полина Папыева (Москва);

«Уфа» — «Урал»: Кирилл Силантьев (Самара) — Руслан Шекемов (Нальчик), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Данил Каширин (Уфа), инспектор — Михаил Еровенко (Краснодар), делегат — Александр Коротченко (Салават).