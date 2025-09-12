Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Расписание матчей 10-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, матчем «Торпедо» — «Волга» стартует 10-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием 10-го тура Первой лиги.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги (время — московское):

12 сентября, пятница:

19:00. «Торпедо» — «Волга» Ульяновск.

13 сентября, суббота:

17:00. «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома.

14 сентября, воскресенье:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «Челябинск»;
17:00. «Сокол» — «Шинник»;
17:00. «Ротор» — «КАМАЗ».

15 сентября, понедельник:

17:00. «Уфа» — «Урал»;
18:30. «Нефтехимик» — «Енисей»;
19:00. «Черноморец» — «Чайка»;
19:30. «Родина» — «Факел».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел» (22).

