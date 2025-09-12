Расписание матчей 8-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу

В пятницу, 12 сентября, стартует 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 8-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 8-го тура РПЛ (время — московское):

12 сентября (пятница):

19:00. «Рубин» — «Динамо» (Махачкала).

13 сентября (суббота):

14:00. «Пари НН» — «Оренбург»;

16:45. «Ахмат» — «Локомотив»;

16:45. «Динамо» — «Спартак»;

19:30. «Краснодар» — «Акрон».

14 сентября (воскресенье):

14:30. «Крылья Советов» — «Сочи»;

17:00. «Балтика» — «Зенит»;

19:30. «Ростов» — ЦСКА.

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».