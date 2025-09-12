Расписание матчей 4-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, матчем «Севилья» — «Эльче» стартует 4-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Ла Лиги (время московское)

Пятница, 12 сентября:

22:00. «Севилья» – «Эльче».

Суббота, 13 сентября:

15:00. «Хетафе» – «Овьедо»;

17:15. «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид;

19:30. «Атлетик» Бильбао – «Алавес»;

22:00. «Атлетико» Мадрид – «Вильярреал»;

15:00. «Сельта» – «Жирона».

Воскресенье, 14 сентября:

17:15. «Леванте» – «Бетис»;

19:30. «Осасуна» – «Райо Вальекано»;

22:00. «Барселона» – «Валенсия».

Понедельник, 15 сентября:

22:00. «Эспаньол» – «Мальорка».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Атлетик» Бильбао (9), тройку лидеров замыкает «Вильярреал» (7).