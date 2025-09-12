Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 12 сентября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 12 сентября
Сегодня, 12 сентября, матчем «Торпедо» — «Волга» стартует 10-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги 12 сентября (время — московское):

19:00. «Торпедо» — «Волга» Ульяновск.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел». Команда набрала 22 очка за девять матчей. На второй строчке располагается екатеринбургский «Урал» (20). В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся костромской «Спартак» (20) и челнинский «КАМАЗ» (18). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка.

