Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Германии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 3-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, стартует 3-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 3-го тура Бундеслиги (время московское)

Пятница, 12 сентября:

21:30. «Байер» – «Айнтрахт».

Суббота, 13 сентября:

16:30. «Унион» – «Хоффенхайм»;
16:30. «Майнц» – «РБ Лейпциг»;
16:30. «Фрайбург» – «Штутгарт»;
16:30. «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд
16:30. «Вольфсбург» – «Кёльн»;
19:30. «Бавария» – «Гамбург».

Воскресенье, 14 сентября:

16:30. «Санкт-Паули» – «Аугсбург»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Вердер».

По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android