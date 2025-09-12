Расписание матчей 3-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, стартует 3-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 3-го тура Бундеслиги (время московское)
Пятница, 12 сентября:
21:30. «Байер» – «Айнтрахт».
Суббота, 13 сентября:
16:30. «Унион» – «Хоффенхайм»;
16:30. «Майнц» – «РБ Лейпциг»;
16:30. «Фрайбург» – «Штутгарт»;
16:30. «Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд
16:30. «Вольфсбург» – «Кёльн»;
19:30. «Бавария» – «Гамбург».
Воскресенье, 14 сентября:
16:30. «Санкт-Паули» – «Аугсбург»;
18:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Вердер».
По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стала «Бавария», набрав 82 очка в 34 турах.