Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался об окончании перестройки сборной России

Валерий Карпин высказался об окончании перестройки сборной России
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин подвёл итоги перестройки национальной команды.

— Раньше шла перестройка команды. С той, которая закончила отбор, до её нынешнего состояния. Прошло почти четыре года, из того состава остались Головин, Миранчуки, Баринов, человек пять-шесть, наверное.

— Значит, перестройка закончена?
— Мы сейчас уже выбираем из большей обоймы футболистов — вы сами перечислили опорников, которых мы пробовали. В 2022-м такого не было. С крайними нападающими — такая же история, есть большая обойма. И это мы ещё не вызвали Садулаева, Бакаева. Хотя есть и позиции, где конкуренция меньше.

— Центральный защитник?
— Ну или нападающий, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Напомним, следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 10 октября на «Волгоград Арене» против Ирана, начало встречи — 13:00 мск.

Материалы по теме
Валерий Карпин: на чемпионате мира сборная России поборолась бы за выход из группы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android