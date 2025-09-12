Валерий Карпин высказался об окончании перестройки сборной России

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин подвёл итоги перестройки национальной команды.

— Раньше шла перестройка команды. С той, которая закончила отбор, до её нынешнего состояния. Прошло почти четыре года, из того состава остались Головин, Миранчуки, Баринов, человек пять-шесть, наверное.

— Значит, перестройка закончена?

— Мы сейчас уже выбираем из большей обоймы футболистов — вы сами перечислили опорников, которых мы пробовали. В 2022-м такого не было. С крайними нападающими — такая же история, есть большая обойма. И это мы ещё не вызвали Садулаева, Бакаева. Хотя есть и позиции, где конкуренция меньше.

— Центральный защитник?

— Ну или нападающий, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Напомним, следующий товарищеский матч сборной России пройдёт 10 октября на «Волгоград Арене» против Ирана, начало встречи — 13:00 мск.