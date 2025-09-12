Валерий Карпин: не вижу потолка у Кисляка и Батракова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о молодых футболистах национальной команды — 20-летнем атакующем полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и 20-летнем опорном хавбеке ЦСКА Матвее Кисляке.

— Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?

— Не вижу.

— Дальше — только звёзды?

— Спокойнее. А то у нас сразу «только звёзды», а через год что-то случается — и что-то они дальше не растут.

— Но впечатление мощное?

— Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Всё.

— Уезжать из РПЛ им надо?

— Это им решать, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

В текущем сезоне на счету Батракова девять голов и два результативных паса в 10 матчах за клуб во всех турнирах, в активе Кисляка —два забитых мяча и три голевых паса в 11 матчах.

