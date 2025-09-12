Валерий Карпин объяснил, почему выступает против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал про своё отношение по поводу ужесточения лимита на легионеров в российском чемпионате.

— С какими мыслями читали заявление министра спорта про ужесточение лимита?

— Ни с какими. Изначально было объявлено, что это политическое решение. Да и не в первый раз уже.

— Сейчас будет жёстче.

— Мы это уже проходили.

— Вы — главный тренер сборной. Ваше мнение по лимиту должно быть важно, к нему должны прислушиваются.

— Давайте так: моё отношение к лимиту знают все.

— Да, вы говорили, что всё сказано ещё в 2009 году. Но многие тогда ещё не родились или читать не умели.

— 16 лет прошло — за это время даже тот, кто не родился, умеет читать.

— Хорошо, но лимит ведь в принципе может быть во благо?

— Смотря какой.

— Учитывая, что ужесточение лимита направлено на увеличение игрового времени у россиян, как вы к этому относитесь? Именно как тренер сборной России.

— Посмотрите на футболистов, которые появились за последнее время, при нынешнем лимите. Батраков, Кисляк, Кирилл Глебов, Лукин, до этого — Карпукас, Данил Глебов, Литвинов, Сильянов… Все они появляются при нынешнем лимите.

— А если это мало?

— Такой вопрос: что лучше, если будет много посредственных или меньше, но хороших? Что предпочтёт любой тренер?

— Меньше, но хороших?

— Ну вот и всё, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В семи стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и идут на девятом месте.