Расписание матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, матчем «Марсель» — «Лорьян» стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Лиги 1 (время — московское):

12 сентября, пятница:

21:45. «Марсель» — «Лорьян».

13 сентября, суббота:

18:00. «Ницца» — «Нант»;

22:05. «Осер» — «Монако».

14 сентября, воскресенье:

16:00. «Лилль» — «Тулуза»;

18:15. «Брест» — «Париж»;

18:15. «Страсбург» — «Гавр»;

18:15. «Метц» — «Анже»;

18:15. «ПСЖ» — «Ланс»;

21:45. «Ренн» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала девять очков за три матча.