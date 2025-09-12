Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, матчем «Марсель» — «Лорьян» стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура Лиги 1 (время — московское):

12 сентября, пятница:

21:45. «Марсель» — «Лорьян».

13 сентября, суббота:

18:00. «Ницца» — «Нант»;
22:05. «Осер» — «Монако».

14 сентября, воскресенье:

16:00. «Лилль» — «Тулуза»;
18:15. «Брест» — «Париж»;
18:15. «Страсбург» — «Гавр»;
18:15. «Метц» — «Анже»;
18:15. «ПСЖ» — «Ланс»;
21:45. «Ренн» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала девять очков за три матча.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android