Расписание матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, матчем «Марсель» — «Лорьян» стартует 3-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 4-го тура Лиги 1 (время — московское):
12 сентября, пятница:
21:45. «Марсель» — «Лорьян».
13 сентября, суббота:
18:00. «Ницца» — «Нант»;
22:05. «Осер» — «Монако».
14 сентября, воскресенье:
16:00. «Лилль» — «Тулуза»;
18:15. «Брест» — «Париж»;
18:15. «Страсбург» — «Гавр»;
18:15. «Метц» — «Анже»;
18:15. «ПСЖ» — «Ланс»;
21:45. «Ренн» — «Лион».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала девять очков за три матча.