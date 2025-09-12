«Рубин» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков по результатам семи проведённых встреч. Махачкалинское «Динамо» — 11-е.

Возглавляет таблицу «Краснодар», ЦСКА — второй, калининградская «Балтика» — третья.