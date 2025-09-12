Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00 мск

«Рубин» — «Динамо» Мх: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы набрали 11 очков по результатам семи проведённых встреч. Махачкалинское «Динамо» — 11-е.

Возглавляет таблицу «Краснодар», ЦСКА — второй, калининградская «Балтика» — третья.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android