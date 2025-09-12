Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Валерий Карпин сказал, что в «Спартаке» в 2009-м ему было тяжелее, чем сейчас в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» и бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сравнил сложность своего старта с бело-голубыми и с красно-белыми.

— Учитывая старт в РПЛ, у вас сейчас самый тяжёлый месяц в карьере?
— Бывало и тяжелее, наверное.

— Когда? В «Спартаке» в 2009-м?
— Например, да — тогда гораздо тяжелее было. Там вообще чуть ли не на последнем месте шли… А в «Армавире» было ещё сложнее.

— А с «Ростовом» корректно сравнить, когда вы только туда пришли?
— Некорректно, так как там были другая задача, другой уровень команды и ожиданий, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Московское «Динамо» под руководством возглавившего команду в июне 2025 года Валерия Карпина набрало восемь очков в семи матчах Мир Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице девятое место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ

