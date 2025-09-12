Скидки
Байер 04 Леверкузен — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, стартует 8-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках первого игрового дня состоится всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 12 сентября (время московское):

  • 19:00. «Рубин» (Казань) — «Динамо» (Махачкала);

После семи туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 15 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика», на счету которой также 15 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1).

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». До этого шесть титулов подряд завоевал «Зенит».

Календарь РПЛ
Таблица РПЛ
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: снова вся надежда на Даку
