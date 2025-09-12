Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, выживет ли «Пари НН» с футболом Шпилевского

Аудио-версия:
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о главном тренере «Пари Нижний Новгород» Алексее Шпилевском.

— Слушаю все высказывания, что он говорит, он ещё относительно молодой. Мы, слава богу, пожили, мы видели таких. Это теоретик, он не практик. И тренеры-теоретики, если они свою теорию не могут применить на практике, они не нужны. Это к краху приведёт в первую очередь команду. С ним-то ясно — он может вообще никогда не отказаться от своей теории.

— То есть вы считаете, что это утопия? Продолжать гнуть свою линию упрямо, как это делает «Пари НН», занимая сейчас 15-е место, что с таким футболом «Пари НН» не выживет?
— Да. Ну, с таким футболом, в первую очередь, не выживет Шпилевский, и он на дно подтянет всю команду. Вот в чём проблема, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

