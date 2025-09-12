Бубнов высказал мнение, что Черчесов изменил в «Ахмате»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова. О назначении Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» было объявлено 6 августа.

«С точки зрения игры он ничего не изменил. Больше того: видно, что команда функционально хорошо подготовлена, но он изменил психологию и всю, и в настрое. Черчесов это умеет делать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 16 очков.