Бубнов назвал сильные качества защитника «Локомотива» Сильянова

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о защитнике московского «Локомотива» и сборной России Александре Сильянове.

«Если брать его чисто характеристики такие футбольные, физические данные, он хорошего роста, у него достаточно скорости, он достаточно техничный. Иначе он не играл бы на позиции опорного, как Карпин говорит, он универсальный игрок, он может… Центр [обороны], опорный и с краю, да. И он физически очень сильный, потому что он очень активно подключается, он больше Ненахова подключается.

Другое дело, что в концовке… Он, кстати, в «Ростове» и голы забивал, и голевые передачи отдавал. В концовке чуть-чуть не хватает: не то чтобы он неправильные решения принимает, он не может последнюю передачу точно сделать иногда. Но этим грешат многие», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».