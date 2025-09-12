Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил, не вредит ли «Рубину» отсутствие основного вратаря во время паузы

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о вызове голкипера Евгения Ставера в сборную России.

— Не вредит ли команде, когда уезжает основной голкипер, не получает в сборной игровую практику и потом возвращается?
— Он же в сборную ездит, не на базар поехал. Это же хорошо для нас, что ездит игрок, попадает в сборную, даже если он не выходит, потому что все-таки вратарская позиция такая, где, наверное, не так много шансов, если у тебя в обойме четыре-пять вратарей в сборной. Но то, что он уже один из этих кандидатов, из этих игроков, то это хорошо. Конечно же, для тренеров вратарей, наверное, есть определённые проблемы, выбывает из этого ритма, но сборная есть сборная, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

