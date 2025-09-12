Валерий Гладилин назвал мощной трансферную кампанию «Спартака» в летнее окно

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал мощной трансферную кампанию красно-белых в летнее окно. К «Спартаку» минувшим летом присоединились, среди прочих, защитник Илья Самошников и полузащитник Жедсон Фернандеш.

«Спартак» провёл очень мощную трансферную кампанию летом в плане финансов: команда усилилась многими футболистами. Но каким будет результат — другой вопрос. Потому что той же зимой клуб подписал трёх дорогостоящих футболистов, но игра команды поломалась, и результата не было. Покупка сильных игроков не гарантирует «Спартаку» результат. Сила новичков пока неизвестна, однако они играли в сильных клубах, поэтому их можно назвать опытными футболистами. Нужно найти оптимальное сочетание состава, чтобы «Спартак» начал играть», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.