Тренер «БроукБойз» Кузнецов: со Смоловым и Ари не надо находить язык

Главный тренер медиаклуба «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о работе с нападающими Ари и Фёдором Смоловым. Экс-футболисты РПЛ выступают за медийную команду в Фонбет Кубке России. Накануне «БроукБойз» вышли в 1/32 финала Пути регионов.

«Со Смоловым и Ари не надо находить какой-то язык. Главное, чтобы они были довольны на тренировках. Чтобы тренировочный процесс был для них интересен и они играли. Это залог успеха. Мы общаемся. Когда спрашиваешь у них что-то — им же приятно (улыбается). Спрашивал у них какие-то вещи, моменты, как лучше для них и для команды. Это всегда идёт на пользу», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.