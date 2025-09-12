Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «БроукБойз» Кузнецов: со Смоловым и Ари не надо находить язык

Тренер «БроукБойз» Кузнецов: со Смоловым и Ари не надо находить язык
Комментарии

Главный тренер медиаклуба «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о работе с нападающими Ари и Фёдором Смоловым. Экс-футболисты РПЛ выступают за медийную команду в Фонбет Кубке России. Накануне «БроукБойз» вышли в 1/32 финала Пути регионов.

«Со Смоловым и Ари не надо находить какой-то язык. Главное, чтобы они были довольны на тренировках. Чтобы тренировочный процесс был для них интересен и они играли. Это залог успеха. Мы общаемся. Когда спрашиваешь у них что-то — им же приятно (улыбается). Спрашивал у них какие-то вещи, моменты, как лучше для них и для команды. Это всегда идёт на пользу», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Стало известно, с кем «Амкал» и «БроукБойз» сыграют в четвёртом раунде Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android