«Здесь будет бойня». Бубнов — о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт 13 сентября.

«Здесь будет бойня, потому что очень плохая ситуация у «Динамо». Они внизу, вот если они проигрывают, то вообще ещё ниже могут опуститься. У Станковича, если он не выиграет и не дай бог проиграет, то ситуация тоже будет плохая, хотя он значительно выше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков за семь матчей. «Спартак» (11) располагается на шестой строчке.