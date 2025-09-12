Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Здесь будет бойня». Бубнов — о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака»

«Здесь будет бойня». Бубнов — о предстоящем дерби «Динамо» и «Спартака»
Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Здесь будет бойня, потому что очень плохая ситуация у «Динамо». Они внизу, вот если они проигрывают, то вообще ещё ниже могут опуститься. У Станковича, если он не выиграет и не дай бог проиграет, то ситуация тоже будет плохая, хотя он значительно выше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков за семь матчей. «Спартак» (11) располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
