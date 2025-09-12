Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Илья Самошников ответил, где больше шансов получить титул: в «Спартаке» или в «Локомотиве»

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников считает, что шансы на выигранный трофей в московском клубе выше, чем в «Локомотиве», за который он выступал раньше. Частью красно-белых Самошников стал в летнее трансферное окно — 2025. За железнодорожников Илья играл с 2023-го по 2025-й.

— Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?
— Лично моё мнение, что больше.

— За счёт чего? Сила состава?
— Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше, — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».

После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» (15) — четвёртый, «Спартак» (11) — шестой. В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».

