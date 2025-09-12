Гладилин: Карпин работает в правильном направлении — руководству «Динамо» надо потерпеть

Бывший футболист Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт 13 сентября.

«Динамо» и «Спартак» в одинаковых условиях, потому что у обеих команд было много футболистов в сборных. Когда есть такой перерыв, все клубы, которые укомплектованы легионерами и игроками сборной России, испытывают проблемы в игровом плане. За два-три дня не получается привести в порядок всех футболистов. У Карпина и Станковича одни и те же проблемы: есть набор футболистов, но нет костяка и поставленной игры.

Не думаю, что в случае поражения Карпина уволят. «Спартаку» можно проиграть даже в хорошем состоянии. А когда играют две равные сильные команды, поражение — не трагедия. Но Валерий Георгиевич работает в правильном направлении: он приобретает нужных футболистов, с которыми будет решать задачу. Болельщикам и руководству клуба надо потерпеть — результат придёт», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.