Рахимов высказался об игре Иву за Армению в матче с Португалией

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что смотрел матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Армения — Португалия (0:5), в котором участвовал полузащитник казанцев Угочукву Иву.

— Иву сыграл против Криштиану Роналду. Понятно, не самый лучший счёт, но при этом он — один из лучших на поле. Смотрели вообще эту игру?

— Да, поле не понравилось мне очень, но вы видите, португальцы и на таком поле могут исполнять. Поэтому смотрел всю игру, узнаем, как он будет выглядеть. Две тяжёлые встречи, и для нас важно, чтобы он был здоров и в форме, восстановился и вернулся в хорошем состоянии, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.