Рахимов высказался об игре Иву за Армению в матче с Португалией
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что смотрел матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Армения — Португалия (0:5), в котором участвовал полузащитник казанцев Угочукву Иву.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Канселу – 32' 0:4 Роналду – 46' 0:5 Феликс – 61'
— Иву сыграл против Криштиану Роналду. Понятно, не самый лучший счёт, но при этом он — один из лучших на поле. Смотрели вообще эту игру?
— Да, поле не понравилось мне очень, но вы видите, португальцы и на таком поле могут исполнять. Поэтому смотрел всю игру, узнаем, как он будет выглядеть. Две тяжёлые встречи, и для нас важно, чтобы он был здоров и в форме, восстановился и вернулся в хорошем состоянии, — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.
