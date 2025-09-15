Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 15-21 сентября

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 15-21 сентября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 15 по 21 сентября.

  • 15 сентября, понедельник, 16:00 — волейбол: чемпионат мира (м), США — Португалия.
  • 15 сентября, понедельник, 21:45 — футбол: Лига 2 (Франция), «Генгам» — «Монпелье».
  • 16 сентября, вторник, 16:00 — волейбол: чемпионат мира (м), Сербия — Китай.
  • 17 сентября, среда, 16:00 — волейбол: чемпионат мира (м), Словения — Германия.
  • 18 сентября, четверг, 12:00 — баскетбол: Интерконтинентальный кубок, «НБА Джи-Лига Юнайтед» — «Фламенго».
  • 18 сентября, четверг, 21:00 — футбол: Саудовская Про-Лига, «Неом» — «Аль-Охдуд».
  • 19 сентября, пятница, 15:00 — баскетбол: Интерконтинентальный кубок, «Уцуномия Брекс» — «Уникаха».
  • 19 сентября, пятница, 19:30 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), «Арминия» — «Гройтер Фюрт».
  • 20 сентября, суббота, 16:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Гамбург» — «Хайденхайм».
  • 20 сентября, суббота, 20:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Брест» — «Ницца».
  • 21 сентября, воскресенье, 14:00 — баскетбол: Интерконтинентальный кубок, финал.
  • 21 сентября, воскресенье, 18:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Осер» — «Тулуза».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

