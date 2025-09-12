Тренер «Рубина» Рахимов: не люблю пятничные матчи после сборных

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 12 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча — в 19:00 мск.

«Надо сказать, что они играют в достаточно такой футбол мобильный, очень много борьбы, очень много длинных передач. На самом деле неудобная команда, которая навязывает эту борьбу. И многим командам нелегко против Махачкалы, поэтому я не жду лёгкого матча. Поэтому я не люблю пятничные матчи после сборных», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.