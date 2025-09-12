Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов: не люблю пятничные матчи после сборных

Тренер «Рубина» Рахимов: не люблю пятничные матчи после сборных
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 12 сентября. Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча — в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надо сказать, что они играют в достаточно такой футбол мобильный, очень много борьбы, очень много длинных передач. На самом деле неудобная команда, которая навязывает эту борьбу. И многим командам нелегко против Махачкалы, поэтому я не жду лёгкого матча. Поэтому я не люблю пятничные матчи после сборных», — сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Топ-события пятницы: реванш Шлеменко и Белаза, полуфиналы Евробаскета, РПЛ и киберспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android