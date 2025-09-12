Скидки
Гришин: все клубы подписывают Перрена, Жедсона и Жерсона, а ЦСКА покупает молодёжь

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о работе клуба на трансферном рынке. В последнее время состав армейцев пополнили защитники Жоао Виктор и Рамиро Ди Лусиано, полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниэль Руис, Глеб Пополитов, Энрике Кармо и Матия Попович.

«ЦСКА подписал много футболистов в летнее трансферное окно, но риск большой — все ребята молодые. Я слышал, что молодой бразилец из «Сан-Паулу» вообще не играл на профессиональном уровне за взрослую команду. Я не знаю, как оценивать это трансферное окно в исполнении армейцев.

Но другие российские клубы подписывают Перрена, Жедсона и Жерсона, а ЦСКА покупает молодёжь. Наверное, клуб это делает с каким-то расчётом, что молодые заиграют и их можно будет перепродать. Но не было трансферов, чтобы усилить позицию центрального нападающего и опорного полузащитника, где нужны опытные футболисты. ЦСКА сделал усиление только в лице Виктора в центр обороны, а всё остальное — на перспективу», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

