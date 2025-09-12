Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Ламин Ямаль: один «Золотой мяч»? Мечтаю о нескольких!

18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что хочет выиграть несколько «Золотых мячей». Действующим обладателем престижнейшей индивидуальной награды является полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Не мечтаю выиграть один «Золотой мяч», мечтаю выиграть несколько». Так я говорю своим друзьям. Это может случиться, и если я не добьюсь этого, значит, я всё сделал неправильно. А если это произойдёт, то буду очень счастлив, но первоочерёдными являются победы с командой», — приводит слова Ямаля RMC Sport.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». В 109 матчах за первую команду «сине-гранатовых» молодой вингер забил 27 мячей и сделал 37 результативных передач.

