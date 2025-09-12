Александр Гришин: «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо»

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, что «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо». У динамовцев Валерий Карпин уезжал в сборную России, поэтому команда готовилась к дерби без тренера. Все ждут от «Динамо» лучшей игры, однако футболисты до сих пор привыкают к требованиям Карпина, хотя с его назначения прошло три месяца. Нормальная команда с нормальными мастерами должна за это время привыкнуть к требованиям.

«Спартак» же совершил два хороших приобретения, усилив позицию центрального защитника, а в нападении команда не испытывает проблем. При этом за последние туры красно-белые нашли свою игру», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 11 очков. Московское «Динамо» располагается на девятой строчке с восемью очками после аналогичного количества матчей.