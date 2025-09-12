Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин: «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо»

Александр Гришин: «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что «Спартак» лучше подготовлен к дерби с «Динамо». У динамовцев Валерий Карпин уезжал в сборную России, поэтому команда готовилась к дерби без тренера. Все ждут от «Динамо» лучшей игры, однако футболисты до сих пор привыкают к требованиям Карпина, хотя с его назначения прошло три месяца. Нормальная команда с нормальными мастерами должна за это время привыкнуть к требованиям.

«Спартак» же совершил два хороших приобретения, усилив позицию центрального защитника, а в нападении команда не испытывает проблем. При этом за последние туры красно-белые нашли свою игру», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 11 очков. Московское «Динамо» располагается на девятой строчке с восемью очками после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?
Глобальные итоги трансферного окна в РПЛ. Кто кого купил, продал и сколько потратил?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android