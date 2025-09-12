Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
21:45 Мск
Дмитрий Парфёнов рассказал о своём первом впечатлении от Олега Романцева в «Спартаке»

Аудио-версия:
Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал о своём первом впечатлении от бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева. Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

— Слушай, а вот Олега Ивановича когда ты встретил первый раз, каким он тебе показался?
— Вот бывает же, что ты энергетически чувствуешь человека, да? Бывает, ну, из-за того, что там кто-то хороший или плохой. Здесь прям, ну, это та энергетика, это, знаешь как, вот то, что нужно. Олег Иванович — это глыба и человек. Кроме того, что он нас учил в футбол [играть], он учил нас, наверное, и общаться и дружить, И я думаю, что в то время, когда ты 300 дней в году находишься, это самые близкие тебе люди, а это твой отец.

— Вот ты как раз говорил, что в относительно недавнем интервью, что Романцева тогда вы считали вторым отцом. В каком-то смысле ты до сих пор так чувствуешь, что это вот второй отец?
— Ну, всегда, Олег Иванович… Ну, мы сейчас часто, вот, есть возможность за ветеранов приезжаешь, Олега Ивановича видишь, и, конечно, всегда это, и, в принципе, ему это и говоришь, когда с днём рождения поздравляешь. Ну, опять, у каждого своя ассоциация, ну, мы же говорим про меня. Для меня это человек очень важный и очень благодарен [ему], скажем так, — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети ВКонтакте.

