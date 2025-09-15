Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Генгам — Монпелье: прямая трансляция матча французской Лиги 2 2025/2026 начнется в 21:45

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 2 «Генгам» — «Монпелье»
Комментарии

15 сентября в 21:45 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 5-го тура французской Лиги 2 между футбольными клубами «Генгам» и «Монпелье».

Франция — Лига 2 . 5-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Генгам
Генгам
Окончен
1 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Гомис – 28'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 2 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 2 сезона-2025/2026
