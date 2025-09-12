Булыкин: почему в РПЛ закупается так много иностранцев, когда скоро будет новый лимит?

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферах российских клубов в летнее окно.

«По своим трансферам и стратегии «Локомотив» мне нравится больше всего: у команды очень мало иностранцев. Если смотреть на трансферное окно, все российские клубы почему-то берут легионеров — никто не хочет уделять внимание своим воспитанникам или российским футболистам. «Локомотив» взял Пруцева — так же можно поступать другим командам, подписывая россиян.

Вообще, футбол функционирует так, что клубы берут своих воспитанников, развивают и потом куда-то дороже продают в топ-клубы, или они становятся игроками основы. У нас же игроками основы становятся иностранцы, которые ещё не факт, что на голову выше наших. Хочется, чтобы было больше россиян, особенно в клубах поменьше. Почему закупается так много иностранцев, когда скоро будет новый лимит?» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.