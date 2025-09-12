«Благодарен ему за помощь». Новичок ЦСКА Кармо — о Матеусе Алвесе

Бразильский нападающий ЦСКА Энрике Кармо высказался о футболисте армейцев Матеусе Алвесе. О переходе Кармо ЦСКА объявил накануне, 11 сентября.

«Мы большие друзья с Матеусом Алвесом, играли вместе. И я счастлив снова выступать рядом с ним. Матеус очень хорошо отзывался о клубе, о городе. И я благодарен ему за помощь. О ЦСКА он говорил только хорошее», — приводит слова Кармо официальный сайт красно-белых.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». В составе взрослой команды бразильского клуба полузащитник принял участие в семи матчах, где он отметился результативной передачей. Также Кармо играл за сборную Бразилии на юношеском и молодёжном уровнях. После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 15 очков и на текущий момент занимает второе место. В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом». Игра состоится 14 сентября.