Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче с красно-белыми. Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год. В 2012-м Дмитрий начал тренерскую карьеру.

— В твоей карьере тренерской был футбольный клуб «Тосно», который играл против «Спартака», выбил его из Кубка. Вот это вообще было какое-то отдельные ощущения и эмоции именно вот выходить против вот команды, которые там для тебя очень многое значат? Или вот сконцентрировался на игре и не разделяешь «Спартак» или все остальные?

— Слушай, нет, точно. Наверное, больше то, что было кайфово, что ты со своей командой приезжаешь к «Спартаку», и будут болельщики, какая-то часть из них тебя помнят и знают. Наверное, вот это. А что, ну, там, «Спартак», как мне там говорят, настраиваешь свои команды всегда…

— Не настраивал же ты никого.

— Ну, слушай, вот из серии едет «Тосно» играть в полуфинал в Москву со «Спартаком». Надо настраивать? Вопрос в чём. Успокоить! — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети ВКонтакте.