Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче со «Спартаком»

Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче с красно-белыми. Парфёнов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год. В 2012-м Дмитрий начал тренерскую карьеру.

— В твоей карьере тренерской был футбольный клуб «Тосно», который играл против «Спартака», выбил его из Кубка. Вот это вообще было какое-то отдельные ощущения и эмоции именно вот выходить против вот команды, которые там для тебя очень многое значат? Или вот сконцентрировался на игре и не разделяешь «Спартак» или все остальные?
— Слушай, нет, точно. Наверное, больше то, что было кайфово, что ты со своей командой приезжаешь к «Спартаку», и будут болельщики, какая-то часть из них тебя помнят и знают. Наверное, вот это. А что, ну, там, «Спартак», как мне там говорят, настраиваешь свои команды всегда…

— Не настраивал же ты никого.
— Ну, слушай, вот из серии едет «Тосно» играть в полуфинал в Москву со «Спартаком». Надо настраивать? Вопрос в чём. Успокоить! — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети ВКонтакте.

Материалы по теме
Дмитрий Парфёнов рассказал о своём первом впечатлении от Олега Романцева в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android