Дмитрий Парфёнов дал совет юным воспитанникам «Спартака»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов обратился с советом к юным воспитанникам московского «Спартака».

«Мне кажется, это, наверное, терпение. Это тяжёлый труд. В принципе, если ты выбираешь [футбол] изначально, [потому] что это просто красиво и популярно, ну, понятно… Надо понимать, что это тяжёлый труд, которому надо себя посвящать всего. И плюс момент восприятия, наверное, той информации, которую ты получаешь. Ну, максимально, наверное, и слушать, выполнять. И, наверное, отношение к себе и к своему делу. Профессионально. Я имею ввиду, что это в плане выполнения и восприятия того, что тебя просят», — сказал Парфёнов в видео на YouTube-канале «Спартака».