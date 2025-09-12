Гришин рассказал, в чём «Балтика» будет иметь преимущество перед «Зенитом»

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт 14 сентября.

«Балтика» имеет преимущество перед «Зенитом» в том, что команда в полном составе готовилась к этому матчу и будет играть дома. У питерцев же подготовка была скомканной, потому что девять футболистов уехали в свои сборные. «Зениту» предстоит трудный выезд, хоть и по качеству футболистов команда выше. При этом «Балтика» неплохо выступает: каждый футболист знает, что ему делать на своей позиции. Можно вспомнить домашнюю игру с «Локо», где калининградцы должны были побеждать, но сыграли вничью.

В «Балтике» можно выделить Хиля, Максима Петрова и Титкова, которые создают креатив в атаке. При этом команда просто играет в обороне. Если тяжело, они просто выбивают мяч. А если есть возможность, калининградцы начинают разыгрывать мяч», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.