Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин рассказал, в чём «Балтика» будет иметь преимущество перед «Зенитом»

Гришин рассказал, в чём «Балтика» будет иметь преимущество перед «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» имеет преимущество перед «Зенитом» в том, что команда в полном составе готовилась к этому матчу и будет играть дома. У питерцев же подготовка была скомканной, потому что девять футболистов уехали в свои сборные. «Зениту» предстоит трудный выезд, хоть и по качеству футболистов команда выше. При этом «Балтика» неплохо выступает: каждый футболист знает, что ему делать на своей позиции. Можно вспомнить домашнюю игру с «Локо», где калининградцы должны были побеждать, но сыграли вничью.

В «Балтике» можно выделить Хиля, Максима Петрова и Титкова, которые создают креатив в атаке. При этом команда просто играет в обороне. Если тяжело, они просто выбивают мяч. А если есть возможность, калининградцы начинают разыгрывать мяч», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» — выше «Локо», «Балтика» — вторая, а ЦСКА — пятый. Что по ожидаемым очкам в РПЛ?
«Зенит» — выше «Локо», «Балтика» — вторая, а ЦСКА — пятый. Что по ожидаемым очкам в РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android