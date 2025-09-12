Ушёл из жизни бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи
Поделиться
На 80-м году жизни умер бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.
«В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов «Спартака».
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — написано в сообщении клуба.
Комментарии
- 12 сентября 2025
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:42
-
12:31
-
12:22
-
12:21
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:50
-
11:38
-
11:34
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:19
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:31
-
09:30