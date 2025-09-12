Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ушёл из жизни бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи

На 80-м году жизни умер бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.

«В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним 11 золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов «Спартака».

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — написано в сообщении клуба.

