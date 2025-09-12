Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Футбол Новости

Компани высказался о готовности Джексона к матчам за «Баварию»

Компани высказался о готовности Джексона к матчам за «Баварию»
Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о новом нападающем команды Николасе Джексоне, перешедшем из английского «Челси» на правах аренды.

«Для него важен первый этап до следующего перерыва на сборные. На самом деле у него не было предсезонной подготовки с «Челси». Во время перерыва он отыграл 90 минут. Он спортсмен по натуре, и ему не потребуется много времени, чтобы выложиться на 100 процентов. Нам нужно быть уверенными, что мы подстроимся под его ритм. Он очень талантливый парень, забивал голы в английской Премьер-лиге. Я думаю, мы быстро сможем извлечь максимум пользы из его качеств», — приводит слова Компани пресс-служба клуба.

