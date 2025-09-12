Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов: Батраков появился, мы счастливые все ходим. По мне, это не радость

Парфёнов: Батраков появился, мы счастливые все ходим. По мне, это не радость
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов заявил, что хотел бы видеть больше таких талантливых российских игроков, как полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«По мне, ну, мало появляется игроков. Да, есть, но когда мы там всю зиму и конец осени говорим «ой, как Батраков появился, и мы счастливые все ходим, что у нас один Батраков появился», — ну, по мне, это не радость, это… И здесь хочется, знаешь, чтобы уровень игроков…

Не то что мы бы радовались одному всплеску, а чтобы их побольше [было]. Не уровень средний, а чтобы именно таких вот выплесков было чуть-чуть побольше», — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме
Дмитрий Парфёнов рассказал, каково ему тренировать команду в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android