Парфёнов: Батраков появился, мы счастливые все ходим. По мне, это не радость

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов заявил, что хотел бы видеть больше таких талантливых российских игроков, как полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«По мне, ну, мало появляется игроков. Да, есть, но когда мы там всю зиму и конец осени говорим «ой, как Батраков появился, и мы счастливые все ходим, что у нас один Батраков появился», — ну, по мне, это не радость, это… И здесь хочется, знаешь, чтобы уровень игроков…

Не то что мы бы радовались одному всплеску, а чтобы их побольше [было]. Не уровень средний, а чтобы именно таких вот выплесков было чуть-чуть побольше», — сказал Парфёнов в видео, опубликованном на официальной странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».