Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов высказал мнение, повлияет ли на «Балтику» международная пауза

Андрей Талалаев
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, повлияет ли на калининградскую «Балтику» перерыв в чемпионате России на матчи национальных команд. Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявлял, что предоставит команде несколько лишних выходных.

«На Балтику отдых только всегда в позитив пойдёт. Почему? Потому что у «Балтики» игра построена на очень высокой функциональной готовности, чтобы они там носились, прессинговали. А чтобы в таком энергозатратном режиме играть, нужно в хорошем физическом состоянии [быть]», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В ближайшем туре чемпионата России «Балитика» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» 14 сентября.

