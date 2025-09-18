Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Неом — Аль-Охдуд: прямая трансляция матча 3-го тура саудовской Про-Лиги 2025/2026 начнется в 21:00

Начало прямой видеотрансляции матча саудовской Про-Лиги «Неом» — «Аль-Охдуд»
Сегодня, 18 сентября, в 21:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии между футбольными клубами «Неом» и «Аль-Охдуд».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 3-й тур
18 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Неом
Окончен
1 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Аль-Ояяри – 28'    
Удаления: нет / Педроса – 90+3'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
