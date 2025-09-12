Скидки
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: не считал, что приду в «Динамо» и сразу будет 10 побед

,
Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о грузе ответственности за результаты во главе бело-голубых.

– Но сейчас груз ожиданий разве не давит больше?
– На меня – нет. Я знал, что будет тяжело.

– Было ощущение, ожидания даже: Карпин приходит, «Динамо» всех обыгрывает и борется за чемпионство. А реальность оказалось другой.
– Я и не считал, что приду и будет 10 побед. Знал, что будет тяжелая, напряженная работа.

– А не дело ли в штабе, что вы не всех взяли? С Онопко, например, вас не только работа связывает.
– Взаимосвязи нет – тут в «Динамо» хороший штаб и нужные люди. А без Виктора Савельевича я и до «Ростова» работал, да и в «Ростове» первые годы.

– Переключение от клуба к сборной у вас срабатывает по щелчку?
– Не знаю, по щелчку или нет. В воскресенье ночью прилетели из Махачкалы. Утром проснулся – и уже другие футболисты, подготовка конкретно к Иордании, видео про нового соперника: думаешь, кто будет играть. Тебе просто некогда думать о другом, ситуация сама заставляет переключиться, — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Допустим, уволят меня завтра. Ну и?» Большое интервью с Валерием Карпиным
Эксклюзив
