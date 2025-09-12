Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Фёдор Смолов частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу

Фёдор Смолов частично признал вину в ходе допроса по уголовному делу
Экс-нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе «Кофемания».

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов ТАСС.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее 35-летний нападающий принёс извинения за случившееся.

