Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Арминия — Гройтер Фюрт: прямая трансляция матча 6-го тура Второй Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 19:30

Начало прямой видеотрансляции матча Второй Бундеслиги «Арминия» — «Гройтер Фюрт»
Комментарии

19 сентября в 19:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура Второй Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Арминия» и «Гройтер Фюрт».

Германия — Вторая Бундеслига . 6-й тур
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
1 : 3
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:1 Futkeu – 25'     1:1 Вёрль – 50'     1:2 Йон – 81'     1:3 Клаус – 90+4'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Второй Бундеслиги сезона-2025/2026
