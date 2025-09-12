Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Булыкин: Тюкавин может сделать хороший результат, и «Динамо» воспрянет духом

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче «Динамо» и «Спартака» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Игра пройдёт 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Между «Динамо» и «Спартаком» будет очень интересный матч — старейшее дерби страны и большой ажиотаж. Команды находятся не на своих местах в турнирной таблице, поэтому приложат все усилия, чтобы выиграть и подняться выше. Кроме того, у Карпина и Станковича не самые прочные тренерские позиции в клубах. Нужна только победа, чтобы свои болельщики не так сильно прессинговали. Но, возможно, идеальный вариант для обеих команд — ничья, но я уверен, что какая-то команда выиграет. Надеюсь, что «Динамо».

Тюкавин сейчас восстанавливается, и в его случае спешка не нужна. Скорее всего, несколько минут ему дадут сыграть в матче со «Спартаком». После такой травмы тяжело восстанавливаться. Но думаю, для себя и для команды психологически Костя может сделать хороший результат, и «Динамо» воспрянет духом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

