Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Бубнов объяснил, почему ЦСКА не ставят в укор большое количество бразильцев, как «Зениту»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об общественной реакции на большое количество бразильских игроков в составах санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА.

«К «Зениту» предвзятое отношение в том смысле, что они гегемоны, денег много. А у ЦСКА вроде таких денег нет. Поэтому там забывают, что у них столько же бразильцев, не меньше, чем [в «Зените»]. И на сегодняшний день ещё неизвестно, у кого выше качество», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков за семь игр. ЦСКА (15) находится на второй строчке.

