«Осер» — «Монако»: во сколько начало игры 4-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Осер» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После трёх туров французской Лиги 1 «Осер» набрал три очка и занимает 14-е место. Монегаски заработали шесть очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда из Осера уступила «Нанту» со счётом 0:1, а «Монако» выиграл у «Страсбурга» со счётом 3:2.

