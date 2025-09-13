Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Осер — Монако: во сколько начало матча 4-го тура Лиги 1 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Осер» — «Монако»: во сколько начало игры 4-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Осер» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Аббе Дешам» в Осере. В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:05 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча французской Лиги 1 «Осер» — «Монако» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После трёх туров французской Лиги 1 «Осер» набрал три очка и занимает 14-е место. Монегаски заработали шесть очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда из Осера уступила «Нанту» со счётом 0:1, а «Монако» выиграл у «Страсбурга» со счётом 3:2.

