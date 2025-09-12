Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал проблему, которая будет у ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бубнов назвал проблему, которая будет у ЦСКА в матче с «Ростовом»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче московского ЦСКА с «Ростовом» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА в этой игре будет только одна проблема. Как бы они там ни играли, они потеряют в скорости. Потому что Глебов — это скорость. Скорость, работоспособность», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что 19-летний Кирилл Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы, полученной в матче сборной России с Иорданией (0:0). Глебов дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 61-й минуте.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Челестини отреагировал на интерес к Глебову от европейских клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android