Бубнов назвал проблему, которая будет у ЦСКА в матче с «Ростовом»
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче московского ЦСКА с «Ростовом» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 14 сентября.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
«У ЦСКА в этой игре будет только одна проблема. Как бы они там ни играли, они потеряют в скорости. Потому что Глебов — это скорость. Скорость, работоспособность», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ранее сообщалось, что 19-летний Кирилл Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы, полученной в матче сборной России с Иорданией (0:0). Глебов дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 61-й минуте.
