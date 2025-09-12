Бубнов назвал проблему, которая будет у ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче московского ЦСКА с «Ростовом» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 14 сентября.

«У ЦСКА в этой игре будет только одна проблема. Как бы они там ни играли, они потеряют в скорости. Потому что Глебов — это скорость. Скорость, работоспособность», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что 19-летний Кирилл Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы, полученной в матче сборной России с Иорданией (0:0). Глебов дебютировал за национальную команду, выйдя на замену на 61-й минуте.