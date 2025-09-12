Скидки
Олимпик Марсель — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гришин: полностью согласен с Дегтярёвым — в РПЛ нужен новый лимит и потолок зарплат

Аудио-версия:
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин согласился с предложением министра спорта РФ Михаила Дегтярёва по ужесточению лимита в клубах Мир РПЛ.

«Трансферы «Краснодара» в летнее окно поражают своей точностью: Аугусто, Перрен и Жубал. Команда подписывает футболистов для того, чтобы бороться за первые места. «Локомотив» тоже провёл неплохую трансферную кампанию, избавившись от ненужных футболистов и подписав хороших российских игроков. Тем более перед новым лимитом на легионеров «Локомотив» делает всё правильно.

Мы все слышим, что говорит наш министр спорта. Я полностью с ним согласен — РПЛ нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Никуда не годятся раздутые зарплаты: наши футболисты получают по 2 миллиона, а за границей получали бы максимум 500 тысяч», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

